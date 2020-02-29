لبنان.. ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 7

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

أعلنت الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 7.

وقالت الوزارة في بيان إن "الحالات كانت لأشخاص مختلطين بمصابين سابقين كانوا تحت الحجر الصحي، وهم حاليا تحت العزل في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وحالتهم مستقرة".

وفي 22 فبراير/شباط الجاري، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما أعلنت الأربعاء عن الحالة الثانية، والخميس عن الثالثة، لأشخاص قادمين من إيران، والرابعة الجمعة.

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وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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