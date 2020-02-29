غوتيريش يدين بأشد العبارات القصف العشوائي على طرابلس

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، بأشد العبارات القصف العشوائي الذي تعرضت له مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، الجمعة.
وأكد في بيان صادر عن المتحدث باسمه "استيفان دوغريك" على "وجوب حماية المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".
وأدان البيان، "القصف العشوائي الذي تعرضت له طرابلس ومطار معيتيقة الدولي وأدى لسقوط ضحايا مدنيين".
ودعا إلى "الوقف الفوري للأعمال القتالية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2510 (2020) الذي اتخذ مؤخرا".
وتعرضت مناطق مختلفة من العاصمة الليبية بينها مطار معيتيقة الدولي لقصف من مليشيا حفتر أسفر عن ضحايا مدنيين.
وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، صادق مجلس الأمن على القرار 2510 الداعي للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين.
وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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