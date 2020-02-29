أردوغان وروحاني يبحثان قضايا إقليمية على رأسها إدلب

إسطنبول / الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مع نظيره الإيراني حسن روحاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، على رأسها التطورات في محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

Advertisements

ويتزامن الاتصال بين الزعيمين في ظل توتر الوضع في إدلب جراء تصعيد قوات النظام وداعميه، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"؛ ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.