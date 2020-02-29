الرئيس أردوغان يشارك في مراسم تشييع جنازة أحد شهداء "إدلب"

إسطنبول/ مراسلون/ الخليج 365

شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، في مراسم تشييع جنازة الشهيد إمره بايصال، الذي ارتقى إثر غارة جوية نفذتها قوات النظام السوري في محافظة إدلب.

وأقيمت المراسم في جامع "شهداء 15 تموز" بمنطقة بنديك بالشق الآسيوي من إسطنبول، وعقب المراسم قدم أردوغان تعازيه لوالد الشهيد.

شارك في المراسم إلى جانب أردوغان، وزيرا الصحة فخر الدين قوجة، والسياحة والثقافة محمد نوري أرصوي، وعدد كبير من مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم وضباط كبار بينهم قائد الجيش الأول موسى أوسفر.

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والشهيد بايصال كان يستعد للزواج في 20 نيسان/ أبريل المقبل.

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

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