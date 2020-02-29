الجيش التركي يحبط تفجيرا إرهابيا لـ"بي كا كا" في "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت القوات المسلحة التركية، السبت، إحباط تفجير إرهابي لمنظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا قبل وقوعه.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، "منظمة بي كا كا/ ي ب ك كانت تخطط لتنفيذ تفجير إرهابي بواسطة صهريج مياه، لحصد أرواح المدنيين في منطقة عملية نبع السلام".

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وأضافت الوزارة: "فرق البحث عن المتفجرات المدعومة بكلاب مدربة، تمكنت من ضبط المتفجرات، وكشف مكانها".

وتابعت قائلة: "تم تدمير الصهريج في منطقة خالية تحت إشراف الفرق الخاصة بتفكيك المتفجرات".

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