سفير المملكة في كوريا : طلابنا ومواطنينا بخير ولا إصابات بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في سيئول رياض بن أحمد المباركي بأن الطلاب والطالبات والمواطنين المتواجدين على أرض كوريا الجنوبية جميعهم بخير، والحمد الله لم تسجل أي إصابة بينهم جراء فيروس كورونا “كوفيد 19″، وأضاف بأن حسب التوجيهات الكريمة قامت السفارة بالتعاون مع الملحقية الثقافية التابعة لها بإجلاء من يرغب من المواطنين في مدينة ديغو في كوريا، والحمد الله تم الإجلاء من مدينة ديغو وإسكانهم في سيئول، بعد ذلك تم ترتيب كافة حجوزاتهم ومغادرتهم للمملكة.

وتم وصولهم للمملكة اليوم السبت سالمين وعددهم “7” أشخاص بينهم ستة طلاب والسابع مواطن قريب لأحد الطلاب، وتبقى في نفس المدينة طالبين بناء على رغبتهم بعدم المغادرة ويرون أن الأمور طيبة، وقال: بأن عدد الطلاب الدارسين للدكتوراه في كوريا “95 “، وكذلك عدد الطلاب المبتعثين “115”، كما أن عدد الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص قرابة “80 ” طالب وطالبة، إضافة إلى تواجد السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها ما يقل العدد عن “70 ” مع عوائلهم، وكذلك عدد العاملين في شركة أرامكو السعودية فرع كوريا عددهم “232” موظفاً مع عوائلهم، مؤكداً بأن السفارة تتابع بشكل مستمر على مدار الساعة مع الجهات المختصة في كوريا وتقيم الأوضاع الحالية.

وجددت السفارة التنويه للمواطنين والمواطنات المتواجدين في كوريا الجنوبية باتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية اللازمة، وتجنب أماكن التجمعات والازدحام.