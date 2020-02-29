اللغة الصينيه في معهد الاهداف اللامعة

الخليج - حسن القبيسي تُعنى وزارة التعليم بتطوير حركة التعليم والمناهج التعليمية وتكثيف الجهود سعيًا لتحقيق ذلك فبعد أستحداث تعليم اللغة الصينية في المدارس

تم البدء فعليًا في أعتماد وتطبيق مناهجها ابتداءً ببعض المراحل.

يهتم معهد الأهداف اللامعة لتعليم اللغات ومهارات المحادثة بدوره لمواكبه تطورات التدريب وبحث حاجة ومتطلبات سوق العمل.

وماللغه الصينيه من أهميه فقد تمت إضافتها لدورات المعهد بمستويات بدءًا من المستوى المبتدئ حتى الاحتراف،وفي الفترة القريبة ستقام أول دورة للمستوى المبتدئ في اللغة الصينية باعتماد وزارة التعليم تمتد على مدى شهر من تاريخها

وقد لقيت هذه الدورة إهتمام واسع بين الجمهور مايدل على وعي المجتمع وسعيه الدؤوب لتطوير ذاته ومهاراته والعمل لتحقيق رؤية المملكة، وبامكانكم التواصل عبر الايميل [email protected] وزيارة الموقع http://brightgoals.com.sa

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