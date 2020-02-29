شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إصابة 8 أشخاص في تصادم مروع على طريق النوارية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد طريق النوارية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، حادث تصادم وانقلاباً بين مركبتين أسفر عن إصابة 8 أشخاص، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، عبدالعزيز بادومان، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى الفور توجهت 4 فرق إسعافية إلى الموقع.

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وأوضح بادومان، أنه تبين بعد وصول أول فرقة إسعافية للموقع وجود ٨ إصابات، تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، ونُقلت ٣ إصابات إلى مستشفى حراء العام، بينما نُقلت ٥ أخرى إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.