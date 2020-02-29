دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Black Shark 3 Pro المرتقب ينطلق بأزرار ميكانيكية منبثقة للألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب Black Shark 3 Pro في مؤتمر يعقد في الثالث من مارس، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على أن الهاتف ينطلق بأزرار جانبية بتصميم ميكانيكي منبثق للعمل كمشغلات للألعاب.

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نشرت أحدث التفاصيل عن سلسلة هواتف Black Shark 3 المرتقبة من شاومي في إعلانات تشويقية جديدة، حيث تستهدف الإعلانات الجديدة إصدار Pro الذي ينطلق بتصميم يضم مشغلات مدمجة بتصميم ميكانيكي منبثق لدعم المستخدم في الألعاب.

ولقد قدمت أزرار trigger في هواتف الألعاب سابقاً، إلا أن هاتف Black Shark 3 Pro هو أول إصدار ينطلق بالتصميم الميكانيكي للأزرار المخصصة للتحكم في الألعاب والتي تتميز بدقة أعلى وآداء أفضل، مع إستجابة أكثر كفاءة وسرعة.

ومن المقرر أن تأتي المشغلات الميكانيكية في Black Shark 3 Pro بتصميم منبثق من داخل الهاتف، بينما تعود إلى داخل الهاتف من جديد عند الإنتهاء من اللعب.

ولقد أكدت علامة Black Shark التجارية في حسابها الرسمي على Weibo، على أن كل زر من الأزرار الميكانيكية تتميز بطول 21مم، كما يأتي مفتاح travel بعمق 1.5مم، أيضاً تدعم الأزرار الميكانيكية آلية فتح وغلق حتى 300000 مرة، ونقر حتى مليون مرة.

وتنطلق هواتف Black Shark 3 بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما تضم معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، عل أن يضم إصدار Pro بطارية بقدرة 5000 mAh، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بقدرة بطارية 4720 mAh.

يذكر أن شاومي تقدم هواتف Black Shark 3 بميزة دعم الموصل مغناطيسي للشحن أثناء اللعب، إلى جانب منفذ USB C للشحن أيضاً.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Black Shark 3 Pro المرتقب ينطلق بأزرار ميكانيكية منبثقة للألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.