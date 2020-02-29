دول الناتو ترحب باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان

بروكسل/ الخليج 365

أعلنت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" عن ترحيبها باتفاق السلام المبرم، السبت، بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الدول الأعضاء الـ29 في الناتو.

وأكدت الدول أنها ستعيد النظر في وجود قواتها بأفغانستان وفقاً للأوضاع.

وأشار البيان أن "حلف الناتو يرحب بالخطوات الأولى التي من شأنها أن تحقق السلام وتنهي الصراع في أفغانستان".

ولفت البيان إلى أن "التطورات الأخيرة قللت من الاشتباكات في البلاد، ومهدت الطريق أمام إجراء مفاوضات بين الأفغان".

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ودعا البيان حركة طالبان إلى تقييم فرصة السلام في أفغانستان.

وجاء في البيان "سيقوم الشركاء في الحلف، وبعثة دعم الاستقرار بتنفيذ بعض التغييرات، حسب الحاجة، بما في ذلك تخفيض من الوجود العسكري".

وأضاف البيان أن "الناتو يتوقع أن تؤدي المفاوضات الشاملة بين الأفغان للتوصل إلى اتفاق سلام دائم في البلاد، وعدم إفساح المجال لجعل أفغانستان مرتعاً آمناً للإرهابيين مرة أخرى".وفي وقت سابق السبت، وقعت حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا لإحلال السلام في أفغانستان.

شارك في حفل التوقيع عشرات من وزراء خارجية العالم، منهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وكان كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وحركة طالبان، قد أصدرا بيانين، للتأكيد على توقيع الاتفاق بالدوحة، إثر التوصل إلى تفاهم لـ"خفض العنف"، بدأ السبت ويستمر لأسبوع.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع طالبان منذ أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق، تسحب بموجبه واشنطن آلاف الجنود من أفغانستان، حيث يتواجد ما بين 12 و13 ألف جندي، مقابل ضمانات أمنية من طالبان، وتعهّدا بعقد محادثات سلام مع حكومة كابُل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.