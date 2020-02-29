الجيش الإسرائيلي يفرق فعالية لزراعة الزيتون في الأغوار

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رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365
فرق الجيش الإسرائيلي، السبت، فعالية شارك بها عشرات الفلسطينيين لزراعة أشجار الزيتون في منطقة سهل البقيعة شمالي الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في الفعالية؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
كانت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" (تابعة لمنظمة التحرير) دعت للمشاركة بفعالية لزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالاستيطان في سهل البقيعة في الأغوار الشمالية.
ويقطن في منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة، ويفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة.
وتسيطر إسرائيل على أكثر من 80 بالمئة من منطقة الأغوار، وتقيم فيها 21 مستوطنة إسرائيلية؛ حيث تعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى للاحتفاظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل نهائي مع الفلسطينيين.
لكن السلطة الفلسطينية تشدد على أن الدولة المستقلة لن تقام من دون الأغوار التي تشكل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.