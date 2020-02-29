الدوحة / الخليج 365
عبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإيران لمكافحة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اتصال أجراه أمير قطر بالرئيس الإيراني حسن روحاني، حسب وكالة الأنباء القطرية.
كما أعرب آل ثاني عن تضامن الدوحة مع طهران جراء إصابة المئات في إيران بالفيروس.
من ناحية أخرى، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وارتفع عدد الوفيات في إيران جراء "كورونا"، السبت، إلى 43 فردا، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات 593 حالة، حسب وزارة الصحة في البلاد.
ومن بين المصابين بالفيروس 5 نواب في البرلمان الإيراني من أصل 100 فحصت عينات منهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يعلن استعداد بلاده لدعم إيران في محاربة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.