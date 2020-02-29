بلدية بولو التركية تخصص حافلات لنقل المهاجرين إلى حدود اليونان

بولو (تركيا) / الخليج 365
خصصت بلدية ولاية بولو شمال غربي تركيا حافلات لنقل المهاجرين الراغبين في التوجه إلى الحدود مع اليونان ثم الانتقال منها إلى دول أوروبا الغربية.
وأفاد مراسل الخليج 365 بأن أكثر من 400 شخص انطلقوا، السبت، من مدينة بولو عبر الحافلات، ووصلوا إلى ولاية أدرنة الحدودية مع اليونان.
وأوضح أن محطة الحفلات في بولو شهدت، اليوم، ازدحاما كبيرا جراء تزايد أعداد المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا.
ومساء الخميس، بدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن بلاده لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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