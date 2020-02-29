"الأعلى الليبي" يعزي تركيا في استشهاد جنودها بإدلب

وليد عبد الله / الاناضول

قدم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، تعزيه لرئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب، في استشهاد عدد من الجنود الأتراك بإدلب السورية.

وقال المشري في رسالة التعزية التي نشرها، السبت، المكتب الإعلامي للمجلس، "تلقينا ببالغ الحزن نبأ استشهاد عدد من جنودكم في منطقة إدلب بسوريا".

وأضاف "ولا يسعنا إلا أن نتقدم لمعاليكم وللشعب التركي الشقيق ولذوي الشهداء بأحر التعازي وأعمق المواساة في هذا المصاب الجلل".

وتابع المسؤول الليبي في رسالته "داعين الله أن يتقبلهم بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم جميل الصبر والسلوان".

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والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

والجمعة، انتهت جولة ثالثة من المحادثات حول إدلب، بين مسؤولين أتراك وروس في أنقرة.

وخلال المحادثات، أكد الجانب التركي على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار فوري ومستدام في إدلب، وانسحاب قوات النظام إلى حدود اتفاق سوتشي.

وتشهد محافظة إدلب توتراً غير مسبوق، منذ الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري والقوات الروسية على المنطقة، وتستهدف المدنيين.



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