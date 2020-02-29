ترامب يعين مديراً جديداً للاستخبارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب الجمهوري جون راتكليف مديراً لأجهزة الاستخبارات بعد سبعة شهور على فشل خطة سابقة لتعيينه وسط تساؤلات أثيرت حوله.

وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه مديراً للاستخبارات الوطنية، سيتولى راتكليف المنصب مكان ريتشارد غرينيل الذي أثار تعيينه مديراً بالإنابة للوكالة المشرفة على أجهزة الاستخبارات الأمريكية، انتقادات شديدة.

وطُرح ترشيح راتكليف الموالي لترامب والبالغ 53 عاما مديراً للاستخبارات الوطنية بعد استقالة دان كوتس في تموز/يوليو العام الماضي، لكنه استبعد وسط انتقادات حادة من الديمقراطيين ورد فاتر من كبار الجمهوريين، وعين ترامب بدلاً منه الخبير في مكافحة الإرهاب جوزف ماغواير مديراً بالإنابة، للإشراف على 17 وكالة من مجتمع الاستخبارات، بينها وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي. لكنه أقال ماغواير في 20 شباط/فبراير بعد أن أبلغ مسؤول كبير في الاستخبارات الكونجرس في جلسة مغلقة أن الروس يتدخلون مجدداً في الانتخابات الأمريكية لدعم مسعى ترامب للفوز بولاية ثانية.

وعين ترامب غرينيل قبل أسبوعين لكن هذا السفير السابق لدى ألمانيا لا يتمتع بالخبرة الضرورية واعتُبر تعيينه مسيّساً بدرجة كبيرة، ويمكن أن يثير تعيين راتكليف معركة في الكونجرس وسط تقارير عن أن الجمهوريين في لجنة الاستخبارات التي يترتب أن توافق على التعيين، أبدوا تساؤلات حياله في آب/أغسطس.