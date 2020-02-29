أول بلد في العالم يوفر مواصلات مجانية لمواطنيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات في إمكان سكان لوكسمبورج التنقل بالحافلات أو القطارات من دون تفقد جيوبهم، إذ أصبح هذا البلد الأوروبي الصغير أول بلد في العالم يعتمد مجانية النقل العام على كامل أراضيه.

واعتمدت مدن عدة مجانية جزئية تشمل ساعات محددة أو بعض وسائل النقل المشترك، لكنها المرة الأولى التي يشمل فيها القرار بلداً بأكمله وفق وزير النقل في لوكسمبورج.

ويخدم هذا القرار الذي وصفته السلطات بأنه «تدبير اجتماعي هام»،

40 % من الأسر في البلاد من مستخدمي وسائل النقل المشترك، كما يمثل ذلك ادخاراً يقرب من مئة يورو لكل أسرة سنوياً، ويندرج هذا التدبير أيضاً في إطار خطة نقل ترمي إلى الحد من الازدحامات المرورية في بلد لا تزال السيارة وسيلة النقل الرئيسية لدى سكانه.

وتبلغ نسبة استخدام السيارات في البلاد 47% للتنقلات المهنية و71% للترفيهية، وفق إحصاء أجري في العام 2018. وعلى سبيل المقارنة، يستخدم 68,6% من الموظفين وسائل النقل المشترك لبلوغ أماكن عملهم. وتعرف لوكسمبورج التي لا يتعدى عدد سكانها 610 آلاف نسمة، بالاختناقات المرورية في وسط العاصمة حيث لا تزال أعمال إقامة شبكة للترامواي مستمرة منذ سنوات. ولا تُستخدم الحافلة إلا في 32% من التنقلات إلى العمل، متقدمة على القطار الذي لا تتعدى نسبة استخدامه 19%.

وتجني السلطات 41 مليون يورو سنوياً من بيع تذاكر النقل العام التي يقدر ثمنها بـ «2 يورو» بالإضافة إلى الاشتراكات الدورية، ويمثل هذا المبلغ 8% من التكاليف السنوية لشبكة النقل المشترك البالغة 500 مليون يورو، وسيجري جني هذه المبالغ عن طريق الضرائب.