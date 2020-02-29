«نتفليكس» والألعاب الإلكترونية.. الرابحان الوحيدان في زمن «الكورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

في الوقت الذي عانت فيه أسواق الأسهم العالمية خسائر قياسية لم تسجل منذ أيام الأزمة المالية العالمية 2008، بسبب انتشار فيروس«كوفيد 19»، عززت «نتفليكس» من وجودها محققة ارتفاعاً يجعلها من الشركات النادرة التي سجلت أرباحاً في «زمن الكورونا»، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 0.8% وسط أسوأ عمليات بيع في وول ستريت منذ ما يقرب من تسع سنوات بسبب مخاوف من أن انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع قد يؤدي إلى ركود عالمي.

دان سالمون، المحلل لدى BMO Capital Market قال لصحيفة «اندبندنت»: تعد «نتفليكس المستفيد الأكبر من انتشار فيروس كورونا المستجد، لإجباره الكثيرين على البقاء في منازلهم، تجنباً لأماكن الزحام، وقضاء أغلب أوقاتهم أمام الشاشات لمشاهدة برامجها ومسلسلاتها. وانعكس ذلك إيجابياً في الأداء المتفوق لأسعار أسهمها». وبالإضافة إلى نتفليكس، فإن شركات التكنولوجيا الأخرى، التي تلبي احتياجات المستهلكين المتصلين بالإنترنت في المنزل، يمكنها الاستفادة من فيروس كورونا مثل فيسبوك وأمازون وسلاك. وأكد المحللون الاقتصاديون أنه إذا أصبحت العدوى أكثر انتشاراً على المستوى الدولي ولكن أقل ذعراً، فمن المحتمل أن يبحث المزيد من الناس عن خيارات الترفيه المنزلي وبرامج البث التلفزيوني والأفلام. كما تسبب فيروس كورونا في حالة كبيرة من «الخمول» في السينمات العالمية بسبب الخوف من انتشار العدوى التي انتشرت بشكل كبير في الصين والدول المجاورة، مما أدى إلى ذهاب بعض الدول لعرض أعمالها على المنصات الإلكترونية مثل «نتفليكس» وغيرها.