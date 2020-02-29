اليونان تمنع 4000 مهاجر قادمين من تركيا من الدخول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منعت اليونان 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها «بشكل غير قانوني»، كما أعلن السبت المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيستاس بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال المتحدّث: «واجهت اليونان أمس (الجمعة) محاولة منظمة وغير قانونية لخرق حدودنا بأعداد كبيرة وتمكنت من التغلب عليها»، وقمنا بحماية حدودنا وحدود أوروبا.

وتابع: «منعنا 4 آلاف محاولة دخول غير قانونية إلى داخل حدودنا»، وذلك في أعقاب إعلان تركيا أنها ستبقي حدود أوروبا مفتوحة أمام المهاجرين.

فيما حدثت اشتباكات بين الشرطة اليونانية، صباح اليوم، وآلاف المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور الحدود مع تركيا، وقامت الشرطة باستخدام القنابل المُسيلة للدموع، فيما رمى بعض المهاجرين الحجارة باتجاه قوات الأمن.

ووقعت هذه المواجهات عند نقطة بازاركول الحدودية بعدما أعلنت تركيا الجمعة أنها لن تمنع بعد اليوم المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، وقد قضى الآلاف منهم الليلة عند الحدود التركية - اليونانية.