كافافيس..المدن تطارد الشاعر

في مساء التاسع والعشرين من إبريل عام 1933 مات ودفن في الإسكندرية شاعر، لا يضارعه من شعراء وطنه أحد، لم يكن يعادله أحد في جرأته التي ميزته في تاريخ الشعر اليوناني، فعلى مقربة من حي كوم الدكة بالإسكندرية، وفي شارع صغير متفرع من «طريق الحرية» هناك بيت قديم كتب عليه رقم 4 وثبتت على بابه لوحة رخامية، تحمل العبارة التالية: «في هذا المنزل قضى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من حياته الشاعر السكندري ق. ب. كافافيس».

تحكي إحدى الشاعرات اليونانيات عن زيارتها لكافافيس في بيته فتقول: لما نزلت بالإسكندرية، سألت عن داره، فقيل لي إنه لا يحب الاختلاط بالناس، وعندما دخلت غرفة استقباله، كان الضوء خافتاً شحيحاً، كان يحب الضوء الخافت، ضوء شمعة أو مصباح غازي، ولا يستخدم الكهرباء، ولما ألفت عيناي الظلمة رحت أتأمل كافافيس، كان نحيفاً، شاحب اللون، ضعيف البصر، أشعث الشعر، أنيق الملبس، على وجهه مسحة حزن، وفي عينيه جاذبية عميقة، تلمع في نظراته أسرار قديمة، ويأتي صوته من بعيد، من أغوار الزمن السحيق، ولما ودعته وانصرفت، أضحيت وأنا أنزل الدرج الرخامي غير متأكدة من أني رأيته، وجلست إليه، خيل إلي أن كل شيء كان حلماً، فصوته وشكله ولقاؤه كان أشبه بحلم ولى.

هذا هو كافافيس الذي امتلأت صفحات «رباعية الإسكندرية» للروائي لورانس داريل بالحديث عنه، على أنه روح الإسكندرية النابضة، وصوره الفنان الكبير محمد ناجي ضمن الشخصيات البارزة في تاريخ الإسكندرية، وذلك في لوحته التذكارية الكبيرة عن المدينة، حيث ولد الشاعر بالإسكندرية في السابع عشر من إبريل عام 1863 واتخذها وطناً له، وقد عاين في صباه غزو الإنجليز الغادر لها، وقذفها بالقنابل عام 1882 إنه على خلاف كثير من الأجانب، تألم لمصاب مدينته العريقة.

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ذكره غزوها بغزو الرومان لها في سالف الزمان، ولم تطاوعه نفسه على الهجرة منها رغم الدعوات التي وجهت إليه للإقامة في أثينا، وقد كتب في قصيدته «المدينة»:«لن تجد بلداناً ولا بحوراً أخرى، ستلاحقك المدينة، وستهيم في الشوارع ذاتها، وستدركك الشيخوخة في هذه الأحياء بعينها، وفي البيوت ذاتها سيدب المشيب إلى رأسك، ستصل على الدوام إلى هذه المدينة، لا تأمل في بقاع أخرى، ما من سفين من أجلك، ما من سبيل، ومادمت قد خربت حياتك هنا، في هذا الركن الصغير، فهي خراب أينما كنت في الوجود».

ظل كافافيس يحتفظ من صباه بذكرى أمه على الدوام، فلم ينعم طفل بحنان أمه، كما نعم كافافيس، رغم أن له ثمانية أشقاء، كانت الأم ترى فيه عزاء عن أخته التي ماتت صغيرة، فكانت تلبسه ملابس البنات، ولا يفارقها أينما ذهبت، وقد بدا تأثير تلك المعاملة عليه، فقد شب صبياً خجولاً منطوياً، لا يعتمد على نفسه في شيء، كل رغباته مجابة، تسارع أمه إلى تلبية طلباته، وتحشد الخدم لخدمته، وقد تعلم القراءة والكتابة في المنزل، وأجاد الإنجليزية والفرنسية إجادة تامة، وظل يعيش حياة مترفة، حتى السادسة عشرة من عمره، عندما مات أبوه ودفن في مدافن الأسرة بالشاطبي عن 65 عاماً.

لم يكن كافافيس يريد التحرر من نفوذ أمه، فلم يكن يطيق البعد عنها، كان سليب الإرادة، وعندما خرج إلى معترك الحياة، ليلتحق بمدرسة التجارة بالإسكندرية، كان هياباً متحفظاً مع زملائه، رغم أنه كان متفوقاً عنهم، ونظراً لأن حال الأسرة قد ساء مالياً، اشتغل كافافيس مترجماً في تفتيش الري، وكان تحت إدارة الإنجليز، إلى أن استقال من عمله عام 1922 ومال إلى العزلة، فقد كانت أمه قد ماتت عام 1899 وفارقه بعض أخوته، وأحس من بعدهم بالوحشة، لكنه ظل ملتصقاً بمدينته لا يغادرها.