خرائط جديدة للنزاعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعالج كتاب «النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، للدكتور محمد عصام لعروسي، دينامية التحولات الجيوسياسية، وهو موضوع شديد التركيب والتعقيد في الوقت نفسه، خاصة أن المنطقة، موضوع البحث، تواجه بشكل غير مسبوق العديد من المتغيرات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، في مرحلة ما عُرِفَ بالربيع العربي، ما يعني تغييراً ممنهجاً للمنظومة السياسية والأمنية الممتدة على طول المنطقة.

اعتمد الكتاب على عدد لا بأس به من النظريات حول العلاقات الدولية ودور المؤسسات العسكرية في صياغة السياسة الداخلية لبلدان المنطقة، وتأثير الصراعات المسلحة ودورها في تغيير الخرائط والحقائق الديموغرافية وتأخير فرص التنمية المستدامة التي لا استقامة للمجتمعات من دونها.

كما يكشف الكتاب عن العديد من الجوانب الداخلية والخارجية المساهمة في إدارة الصراعات المسلحة في المنطقة، على اعتبار أن هناك علاقة عضوية بين بلدان المنطقة، أسهمت في انتشار الاضطرابات والنزاعات من بلد إلى آخر بما يشبه العدوى وفقاً ل«نظرية الدومينو»، كما يقف الكتاب على تشابه هذه الدول، من خلال معاناتها أزمات بنيوية خانقة.

إجمالًا، ما يميز الصراعات المسلحة الحالية هو الانتقال إلى مستوى آخر من الحالة الصراعية، مستوى يمزج بشكل غير مسبوق بين الفاعلين غير الدوليين والقوى الخارجية، ويتميز بعدم ثبات التحالفات واستقرارها، وبانتشار الجماعات الإرهابية والقتال العابر للحدود الوطنية والصراعات القائمة على أساس الفروقات الإثنية، القبلية والجماعات الدينية المتطرفة، والمحصلة النهائية تكمن في تغيير نمط الصراعات الداخلية والصراعات الحدودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.