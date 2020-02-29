أول إصابة بفيروس كورونا في قطر

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الدوحة: أعلنت وزارة الصحة القطرية السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد".

وأشارت زارة الصحة القطرية إلى أن حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا، وذلك ضمن المواطنين التي قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم الخميس الماضي".

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وأمر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، يوم الأربعاء الماضي، بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين في إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

كما أجرى أمیر قطر اتصالا هاتفيا بالرئیس الإيراني حسن روحاني، معربا عن "أمله بصحة جمیع المواطنین الإیرانیین"، وأعلن عن "تضامن قطر حكومة وشعبا مع حکومة وشعب إیران الشقیقة لمواجهة فیروس کورونا".

وقال: "نثق بأن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تقدر أن تسیطر علی هذا الفیروس نظرا إلی القدرات والإمكانیات وتخصص الأطباء ومدراء قطاع الصحة".