الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، شمالي العراق.

وأكدت الوزارة في بيان لها على تويتر، أن القوات التركية نفذت عملية مدعومة بغطاء جوي في منطقتي "متينا" و"غارا"، وحيدت 6 عناصر كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي.

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وشددت أن القوات التركية ستواصل عملياتها بلا هوادة ضد المنظمة الإرهابية في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.



يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.