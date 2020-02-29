السودان.. حزب الترابي يفصل أحد قياداته لزيارته إسرائيل

الخرطوم / الخليج 365

أعلن حزب "المؤتمر الشعبي السوداني"، السبت، فصله أحد قياداته الشبابية بسبب زيارته إلى إسرائيل، دون الإفصاح عن اسمه.

واعتبر الحزب الذي أسسه المفكر الإسلامي الراحل حسن الترابي، في بيان صحفي، زيارة أحد منسوبيه للكيان الصهيوني "تجاوزاً لمبادئ الحزب".

من جهتها، أفادت مصادر للأناضول، أن القيادي المفصول هو محمد عباس الفادني، أمين أمانة الشباب السابق بالمؤتمر الشعبي، ومن إحدى العائلات الإسلامية الكبيرة في السودان.

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وأكد الحزب في البيان، رفضه للزيارة، والالتزام بدعم القضية الفلسطينية "في وجه المحتل الغاصب".

وذكرت مصادر مقربة من "الفادني" للأناضول، أنه تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر عن التعايش السلمي بين الأديان يضم مسلمين ومسيحيين ويهود من أنحاء العالم، ويزورن ضمن فعالياته مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل.

ولم يتسن التواصل مع الفادني لنفي أو تأكيد ما أوردته المصادر.

ويعد "المؤتمر الشعبي السوداني"، الذي أسسه الترابي في يونيو/حزيران 2000، من أبرز الأحزاب السياسية المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع مع إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.