لبنان.. مقتل عسكري وإصابة آخر في هجوم مسلح بـ"البقاع"

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، السبت، مقتل عسكري وإصابة آخر في هجوم مسلح من قبل مجهولين بمحافظة البقاع شرقي البلاد.

وقال الجيش، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عسكريين اثنين كانا على متن سيارة تعرضا لكمين تخلله إطلاق نار في منطقة الشواغير بالهرمل، ما أدى لاستشهاد أحد العسكريين".

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وأضاف أن "وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تقوم بتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن مطلقي النار لتوقيفهم".

ومنتصف يناير/كانون ثاني الماضي، تعرضت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، لإطلاق نار أثناء ملاحقتها لسيارة مسروقة، ما أدى إلى سقوط قتيلين من الجيش وجرح 3 في الهرمل بالبقاع.



وتندلع اشتباكات في تلك المنطقة من آن إلى آخر بين الجيش ومسلحين، بسبب تواجد عصابات مسلحة خارجة عن القانون تقوم بعمليات سرقة واحتيال وتجارة المخدرات وقتل وترويع المواطنين، وفق إعلام محلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.