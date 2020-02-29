مقتل ضابطين كبيرين في الجيش اليمني بمعارك الجوف مع الحوثيين

اليمن / الخليج 365

قتل ضابطان كبيران في الجيش اليمني، جراء معارك مع مسلحي "الحوثي" في محافظة الجوف على الحدود مع السعودية، شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، بعث برقيتي عزاء ومواساة في استشهاد العميد الركن عبد الغني علي الدعوس، والعقيد محمد غبير.

وأضافت أن "الضابطين قتلا أثناء أدائهما واجبهما الوطني بمحافظة الجوف (إشارة إلى المعارك الدائرة مع الحوثيين هناك)".

ومنذ أسابيع، تدور مواجهات عنيفة على أكثر من جبهة في "الجوف" التي تقول القوات الحكومية إنها مسيطرة على معظم مناطقها.

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والجمعة، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان، التصعيد العسكري الدائر في المحافظة، مشيرا أن ذلك يثير الإحباط والفزع الشديدين.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 5 سنوات، حربا عنيفة أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة، إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة، أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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