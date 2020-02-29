فلسطين تؤكد خلو أراضيها من إصابات بفيروس كورونا

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365ورد في تقرير يومي تصدره وزارة الصحة الفلسطينية:

- الحجر الصحي سيطبق على القادمين من الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، مكاو، سنغاورة، تايلاند، إيران، إيطاليا، العراق

- الحجر المنزلي سيطبق على القادمين من الفلبين، تايوان، ماليزيا، سوريا، البحرين، الكويت، عُمان، لبنان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، خلو الأراضي الفلسطينية من أي إصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في التقرير اليومي الذي تصدره وزارة الصحة بهذا الخصوص، ووصل الخليج 365 نسخة منه.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء 129 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، في مختبر الصحة العامة برام الله، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت جميع النتائج "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس.

وأضافت أن "55 شخصًا يخضعون للحجر الصحي بسبب قدومهم من مناطق ينتشر فيها الفيروس".

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وبخصوص المواطنين الخاضعين للحجر الصحي، قالت الوزارة إن "عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي الخاص بلغ 5 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي المنزلي 50 حالة".



وأوضحت الوزارة أن "الحجر الصحي سيطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، مكاو، سنغاورة، تايلاند، إيران، إيطاليا، العراق".



فيما سيطبق الحجر المنزلي سيطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: الفلبين، تايوان، ماليزيا، سوريا، البحرين، الكويت، عُمان، لبنان. بحسب التقرير.



وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت الجمعة، إصابة شخص ثالث بفيروس كورونا خلال ساعات، ليرتفع العدد إلى 7 أشخاص.

ونهاية يناير/ كانون الثاني، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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