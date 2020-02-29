قلق في إسرائيل خشية تفشي كورونا يوم الانتخابات

زين خليل / الخليج 365

يزداد القلق في إسرائيل من تفشي فيروس "كورونا" المستجد خلال الانتخابات المقررة، الإثنين، فيما نشرت وزارة الصحة قائمة بالأماكن التي زارها أحد المصابين العائدين من إيطاليا، بينها أحد المطاعم.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، إصابة شخص بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 7، بحسب قناة "كان" العبرية الرسمية.

وتعد هذه الحالة الثالثة التي يتم إعلانها في اليوم نفسه بإسرائيل، إذ أعلنت السلطات قبل ذلك بساعات، تشخيص إصابتين بالفيروس لشخصين عادا مؤخرا من إيطاليا أيضا.

ووفق ما أفادت به وزارة الصحة، عاد المصاب الجديد إلى إسرائيل بعد زيارته إيطاليا على متن رحلة "إيزي جيت U2 4849" الأسبوع الماضي.

ونشرت الوزارة، السبت، قائمة بالأماكن التي زارها المصاب السابع بكورونا، داخل إسرائيل قبل تشخيص حالته.



ودعت كل من كان على متن الطائرة مع المريض، أو في الأماكن التي ذكرتها، لمدة تزيد على 15 دقيقة، إلى الدخول فورا في الحجر الصحي المنزلي 14 يوما.

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والجمعة، أفادت قناة "كان" بأن المصابين الثلاثة الذين عادوا مؤخرا من إيطاليا، وصلوا إسرائيل على متن رحلات جوية مختلفة، ويقدر عدد الأشخاص الذين كانوا معهم خلال عودتهم بالمئات.

من جانبه، حذر الصحفي ومحرر الشؤون الخارجية بالقناة "13" (خاصة) نداف إيال، من إمكانية تفشي الفيروس خلال الانتخابات المقررة الإثنين القادم.

وكتب "إيال" عبر تويتر: "عدد المصابين في إسرائيل 7 بالفعل. إن لم تكن هناك استجابة سريعة ونشطة من قبل السلطات، فسوف يتفشى المرض في أحد أكثر البلدان ازدحاما بالعالم".

وقال أيضا، إن وزارة الصحة لم تتصل بمن زاروا الأماكن التي تواجد فيها المصاب السابع، مضيفا أنها "تنتظر إصابتهم بالفيروس وطلبهم الإسعاف. هذه هي الطريقة المؤكدة التي سيصل بها أحدهم إلى صندوق الاقتراع بعد 3 أيام، وينقل العدوى للجميع".

والخميس، قررت إسرائيل منع دخول الأجانب القادمين من إيطاليا، بسبب تفشي "كورونا" على أراضي البلد الأوروبي.

وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونهاية يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.