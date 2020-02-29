قطر تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الدوحة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء "قنا"، أن الإصابة تعود لمواطن قطري يبلغ 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا.

وأضاف أن المصاب ضمن المواطنين التي قامت قطر بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وأخضعتهم للحجر الصحي فور وصولهم الخميس.

وأشار أنه "تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة".

وأوضح البيان أن "الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول".

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وتابع أن "الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة".

ولفتت إلى أنه "يتم تركيز الجهود حاليا على فحص المسافرين القادمين في جميع منافذ الدولة".

واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي فيروس كورونا شملت فرض قيود على دخول البلاد.

وأعلنت "شركة موانيء قطر" (حكومية)، بدء فحص جميع السفن القادمة إلى موانيء "حمد" و"الرويس" و"الدوحة"، خاصة من البلدان التي أعلنت تسجيل إصابات بالفيروس.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية القطرية (حكومية)، عبر بيان، أنها ستطلب من الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية البقاء في منازلهم أو في منشأة للحجر الصحي لمدة 14 يوما؛ بسبب مخاوف من انتقال كورونا إلى البلاد.

كما أعلنت أنها ستجري تعديلات مؤقتة على رحلاتها المتجهة إلى كوريا الجنوبية وإيران حتى إشعار آخر، بسبب "التحديات التشغيلية الناتجة عن فرض قيود على دخول بعض الدول".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.