صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا”. وقالت وزارة الصحة القطرية: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.