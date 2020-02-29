أردوغان يطلب من بوتين التنحي جانبا في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تتنحى روسيا جانبا في سوريا وتترك لتركيا التعامل مع قوات الحكومة السورية بمفردها.
وقالت تركيا بعد مقتل عدد من جنودها في ضربة جوية نفذتها الحكومة السورية يوم الخميس إنها ستسمح للمهاجرين الذين تستضيفهم بالعبور بكل حرية إلى أوروبا.
وقال أردوغان في اسطنبول يوم السبت إن 18 ألف مهاجر عبروا الحدود دون أن يقدم أي دليل على الفور مضيفا أن العدد سيرتفع.
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