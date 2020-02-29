مقتل ضابط من استخبارات الجيش اللبناني وجرح آخر بإطلاق نار في البقاع

أطلق مجهولون يستقلون سيارة من طراز "بي أم في" دون لوحات، النار على شخصين بلباس مدني في مدينة الهرمل بمنطقة البقاع اللبنانية، فأردوا أحدهم وأصابوا الآخر بجروح.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، أن مجهولين يستقلون سيارة من طراز "بي أم في" دون لوحات أقدموا على ملاحقة سيارة مرسيدس في منطقة الكروم في الهرمل، ثم أطلقوا النار في اتجاه شخصين، تبين بعد إنزالهما من السيارة، أنهما من استخبارات الجيش بلباس مدني.
وأسفر إطلاق النار عن مقتل أحد المستهدفين على الفور وإصابة الثاني بجروح، وتم نقله بواسطة الصليب الأحمر الى مستشفى العاصي في الهرمل.
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