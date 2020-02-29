كوريا الجنوبية تكافح انتشار كورونا بالتعليم عبر الإنترنت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
من المقرر أن تحل الفصول الدراسية عبر الإنترنت محل الدراسة التقليدية في كوريا الجنوبية لمدة أسبوعين مع افتتاح الفصل الدراسي الجديد.
جاء ذلك وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم، وسط زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى أكثر من ألفي شخص في البلاد.
وسبق أن أجلت الجامعات الكورية الجنوبية بداية فصل الربيع الدراسي الجديد المقرر بدؤه يوم الإثنين المقبل لمدة أسبوعين بناءً على توصية وزارة التعليم.
ومع تصاعد أزمة فيروس كورونا الجديد، قررت 12 جامعة في سيئول إبعاد الحرم الجامعي عن آثار فيروس كورونا الجديد، من خلال التعلم عن بعد خلال الأسبوعين الأولين من بدء الفصل الدراسي الجديد.
وفي هذا الصدد، أعلنت جامعة "يونسيه" يوم أمس الجمعة، أنها ستوقف المحاضرات وجهاً لوجه حتى 28 مارس/آذار، وستقدم جميع المحاضرات غير المباشرة عبر الإنترنت، بما فيها محاضرات مسجلة بالفيديو والمحاضرات التي تُبثَّ على الهواء مباشرة، وغيرها من تقديم المواد التعليمية.
وقالت جامعة "إيهوا" النسائية إنها ستقدم محاضرات عن بعد للطالبات خلال الأسبوعين الأولين من بدء الفصل الدراسي الجديد.
في حين، تخطط جامعة "كوك مين" لتوفير جميع الدورات التدريبية للطلاب عبر الإنترنت لمدة 4 أسابيع من تاريخ بدء الفصل الجديد المقرر في 16 مارس/آذار المقبل.
وتدرس جامعة سيئول الوطنية والعديد من الجامعات توفير المحاضرات عبر الإنترنت في هذا الشأن.
وسجلت كوريا الجنوبية، السبت، 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة هي الأكبر حتى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد 3 وفيات إضافية، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16.
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