المرشحون لرئاسة أمريكا ينفقون أكثر من مليار دولار على الدعاية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطى الإنفاق على الإعلانات في الانتخابات التمهيدية الأمريكية حتى الآن ما يقارب مليار دولار بحسب شركة «أدفرتايزنغ أناليتيكس»، وهو مبلغ «غير مسبوق».

وأنفق بلومبيرج، تاسع أغنى رجل في العالم لعام 2019، في السباق الانتخابي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، 539 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية والإذاعية، وكذلك على الإعلانات الرقمية مُنذ بدء حملته الانتخابية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتخطى بلومبيرج الرقم القياسي للإنفاق الانتخابي الذي سجله باراك أوباما في حملة عام 2012 (338,2 مليون دولار)، قبيل موعد المؤتمر الديمقراطي، وهو المحطة النهائية في الانتخابات التمهيدية، بحسب «أدفرتايزنغ أناليتيكس». ويعتمد رئيس بلدية نيويورك السابق على ثروته البالغة 60 مليار دولار لتمويل الإعلانات، ما يعود عليه بانتقادات حادة من منافسيه.

بينما أنفق الملياردير المرشح توم ستاير 186,1 مليون دولار حتى الآن، فيما قام السناتور الاشتراكي بيرني ساندرز بإنفاق 48,6 مليون دولار على الإعلانات، ولم ينفق نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، سوى 13,9 مليون دولار.

وبلغ إجمالي إنفاق مجموع المرشحين الديمقراطيين 969 مليون دولار على الإعلانات، أما الجمهوريون فأنفقوا 67,9 مليون دولار على انتخاباتهم التمهيدية.