لماذا تُعد 2020 «سنة كبيسة»؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُعد سنة 2020 «سنة كبيسة»، وذلك لأنها تشهد عودة يوم 29 فبراير إلى التقويم الميلادي، بهدف إصلاح التقويم وعدم حدوث خلل به، حيث يكون عدد أيامها 366 يوماً، بدلاً من 365 يوماً.

تعود بداية القصة إلى الإمبراطور الروماني يوليس قيصر، الذي قام بمطالبة العلماء في عصره بإعداد أفضل تقويم يتبعه الناس في الإمبراطورية آنذاك.

وتدور الأرض حول نفسها كل 24 ساعة، وحول الشمس كل 365 يوماً، ولكن تحتاج الأرض إلى 365.24219 يوماً لتكمل الدوران، ومن أجل تصحيح هذا الفارق نحصل على يوم إضافي كل أربعة أعوام، ويتم إضافته إلى أقصر شهر في العام (فبراير) ويسمى هذا العام بـ «السنة الكبيسة»، ويتم إلغاء السنة الكبيسة في بعض الأحيان بسبب طول السنة الشمسية الذي يتقلص بفارق بسيط عن 365.24219 يوماً لمدة تصل إلى 11 دقيقة، ولتعويض هذا الفارق تحذف «السنة الكبيسة» 3 مرات كل 400 عام.

تطبيق نظام «السنة الكبيسة» ضروري حتى تأتي فصول السنة الأربعة في أوقاتها.

«السنة الكبيسة» ترتبط بفأل سيئ في بعض الثقافات حول العالم، ففي اليونان يتجنب المقبلون على الزواج الإقدام على هذه الخطوة في هذا العام، معتبرين أنهم لن يحالفهم الحظ في الزواج هذا العام، كذلك يعتقد مواليد 29 فبراير أنفسهم الأسوأ حظاً حيث لا يحتفلون بعيد ميلادهم إلا مرة واحدة كل 4 سنوات.