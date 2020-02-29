دبي - بواسطة محمد فارس © ALH/ آثار انفجار في مدينة درعا السورية -أرشيف-سوريا.. مقتل طفلة وامرأة بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا

قتلت طفلة وامرأة مساء اليوم الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة في شارع كورنيش المطار بمدينة درعا جنوب سوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصادر في شرطة المحافظة قولها إن الطفلة والسيدة كانتا في المكان لحظة الانفجار، وتم نقل جثتيهما إلى المستشفى الوطني في درعا، مضيفة أن الانفجار أحدث أضرارا مادية في المكان.

المصدر: "سانا"