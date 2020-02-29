قتلت طفلة وامرأة مساء اليوم الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة في شارع كورنيش المطار بمدينة درعا جنوب سوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
ونقلت الوكالة عن مصادر في شرطة المحافظة قولها إن الطفلة والسيدة كانتا في المكان لحظة الانفجار، وتم نقل جثتيهما إلى المستشفى الوطني في درعا، مضيفة أن الانفجار أحدث أضرارا مادية في المكان.
المصدر: "سانا"
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. مقتل طفلة وامرأة بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.