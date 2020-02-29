دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن قدرة الشحن في هواتف هواوي المرتقبة P40 ظهر على التقنية بلا حدود.

إعتمدت شركة هواوي مؤخراً تقنية الشحن التي تدعم الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف P40، حيث ينطلق هاتف P40 بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، بينما يدعم هاتف P40 Pro تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف P40 في حدث رسمي يعقد في باريس في 26 من مارس، ولقد كشفت التسريبات مؤخراً عن تفاصيل جديدة حول الإصدارات المرتقبة.

رصدت هواتف P40 في قوائم 3C في الصين، والتي إستعرضت سرعة الشحن في الإصدارات الجديدة، حيث يأتي هاتف P40 بنموذج رقم ANA-AN00 وANA-TN00 بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، بينما يظهر هاتف P40 Pro بنموذج رقم ELS-AN00 و ELS-TN00 في التسريبات مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

وتشير التوقعات إلى أن شركة هواوي ستقدم إصدار P40 Premium أيضاً في سلسلة الهواتف القادمة، والذي ينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة أعلى من 40W.

من جانب أخر رصدت هواتف P40 و P40 Pro في TENAA بميزة دعم شبكات 5G بالأنماط الثنائية، كما تأتي الإصدارات الجديدة بفتحة تدعم اثنان من شرائح SIM.

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كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف P40 يضم مستشعر بدقة 52 ميجا بيكسل رئيسي، مع مستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل في كاميرة cine، ومستشعر أخر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

بينما يأتي هاتف P40 Pro بنفس إعدادات الكاميرة الخاصة بالإصدار الرئيسي مع تغيير في كاميرة telephoto التي ستدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف P40 Premium سيأتي بإعدادات خماسية في الكاميرة الخلفية، مع دعم تكبير بصري حتى 10 مرات في كاميرة periscope.

هواوي تقدم الإصدارات الثلاثة من سلسلة هواتف P40 بميزة دعم تقنية Wi-Fi 6 Plus، مع مستوى تسعير أقل من سلسلة هواتف P30، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف بشكل أوضح على تفاصيل مواصفات وتصميم وسعر الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف P40.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن قدرة الشحن في هواتف هواوي المرتقبة P40 ظهر على التقنية بلا حدود.