شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد، حسبما جاء في بيان عاجل لوكالة الأنباء القطرية.

واصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) زحفه في دول العالم، حيث توسعت قائمة البلدان التي ظهر فيها الفيروس، وبين الحين والآخر تعلن دول مختلفة بالعالم تسجيل حالات جديدة لأول مرة، أو ارتفاع أعداد المصابين.,

ودعت مسؤولة روسية كبيرة اليوم السبت المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الخارج بسبب مخاوف من تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وقالت أنا بوبوفا رئيسة إدارة مراقبة صحة المستهلك في روسيا لوكالات أنباء محلية إنه يتعين على الروس المكوث لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأضافت "لكي تعتبر نفسك محميا اليوم عليك قبل كل شيء أن تحد من كافة الرحلات المستقبلية خارج بلدك قدر المستطاع".

وتصاعد الفيروس في عدد من الدول ففي ألمانيا..أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 60 حالة..وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم /السبت/ أن 40 حالة إصابة بالفيروس كانت في ولاية (شمال الراين وستفاليا).

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وفي ماليزيا.. أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 25 حالة.. وأكد وزير الصحة الماليزي الدكتور نور هشام - وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية - أنه تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد إلى 25.

وأوضح أن الحالة الـ23 لامرأة ماليزية عادت من اليابان يوم 23 فبراير وأصيبت بالحمى، أما الحالتان الآخريان، فإحداهما لامرأة يابانية تعمل في ماليزيا وكانت تسافر إلى اليابان وإندونيسيا والأخرى لرجل إيطالي تزوج من ماليزية وسافر إلى إيطاليا في منتصف فبراير.

وفي تايلاند..أعلنت وزارة الصحة العامة ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 42 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحالة لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 21 عاما تعامل مع سياح أجانب.

ورفعت منظمة الصحة العالمية، أمس مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "مرتفع جدًا"..وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبيريسوس إن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".