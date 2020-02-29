أردوغان: سنبقي أبوابنا مفتوحة للاجئين الراغبين بالتوجه لأوروبا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي السبت، أثناء مشاركته في لقاء مع نواب حزبه "العدالة والتنمية" في إسطنبول.

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وأضاف بهذا الشأن: "قلنا قبل أشهر، إذا استمر الوضع على حاله فإننا سنضطر لفتح الأبواب، لقد انزعجوا من قولنا هذا ولم يصدقوه، وأمس (الجمعة) فتحنا الأبواب".

وتابع: "والآن بلغ عدد الذين عبروا الأبواب نحو أوروبا حوالي 18 ألفًا لغاية صباح السبت، لكن يمكن أن يصل العدد اليوم من 25 ألفاً إلى 30 ألفاً، ولن نغلق المعابر خلال الفترة القادمة".

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