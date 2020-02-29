أردوغان: دعوتُ روسيا للتنحي جانبًا وتركنا نواجه النظام في سوريا

إسطنبول/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بتنحي روسيا جانبا وإفساح المجال أمام تركيا لمواجهة نظام الأسد في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي السبت، أثناء مشاركته في لقاء مع نواب حزبه "العدالة والتنمية" في إسطنبول.

وذكر أردوغان أن تركيا لم تتدخل في سوريا بناءً على دعوة من نظام الأسد وإنما استجابةً لطلب الشعب السوري، وأنها ليست لديها نية بالخروج ما دام شعبها يطالبها بالبقاء.

وشدد على أن تركيا لا تسعى إطلاقا لمغامرة في سوريا أو توسعة حدودها، وأكد عدم وجود أي مطامع في نفط أو أراضي سوريا، إنما جُل هدفها ضمان أمنها القومي عبر إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا.

ولفت أردوغان إلى أن الأزمة في إدلب جرى حبكها بهدف التضييق على تركيا، وأن الهدف الرئيسي من هذا السيناريو هو تركيا وليس سوريا.

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وحول اتصاله مع بوتين عقب استشهاد الجنود الأتراك بغارة للنظام السوري في إدلب، أفاد: "قلت لبوتين: ماذا تفعلون هناك؟ إذا كنتم تريدون إنشاء قاعدة، لكم ذلك، لكن ابتعدوا من طريقنا واتركونا لوحدنا مع النظام".

وأضاف أن القوات المسلحة التركية، دمرت مستودعا كيميائيا للنظام السوري مساء الجمعة، وعلّق قائلًا: "لم نرغب بالوصول لهذه النقطة، لكن النظام أجبرنا على معاملته بهذه الطريقة".

وأعلن أردوغان مقتل أكثر من 2100 عنصرا من قوات النظام السوري وتدمير نحو 300 آلية تابعة له.

وأكد على أن تركيا تواصل جهودها لإنشاء منطقة آمنة فعليا بعمق 30 كيلو مترا، على طول حدودها المشتركة مع سوريا.

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