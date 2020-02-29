الدكتور سالم العريمي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية

الخليج - حسن القبيسي فاز الدكتور سالم بن خميس العريمي رئيس اللجنة العمانية للرياضة الجامعية بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية وذلك بعد منافسة حامية جرت في الانتخابات التي جرت اليوم بمسقط وسط منافسة ١٢ شخصية رياضية عربية. وقد حظي الدكتور سالم العريمي على مساندة كبيرة من الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية بعد أن حصل على “١٦ صوتا” من أصبحت “١٧ صوتا” شارك في التصويت اليوم. ويعتبر فوز الدكتور سالم العريمي بمقعد نائب الرئيس أحد المكاسب الادارية للسلطنة وانجازا رياضيا جديدا على مستوى الوطن العربي.

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