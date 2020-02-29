سلطنة عمان تُعلن عن شفاء أحد المصابين بـ”كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، اليوم، عن شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، السبت، أن “الإحصائيات تشير إلى أن عدد الإيرانيين الذين عادوا إلى بلدهم منذ 25 من الشهر الحالي تجاوز 600 مواطن”.

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وأكّدت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن “الجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقّى”. وتابعت أن “رحلات طيران ستتوفّر غدًا الأحد من شيراز، ويوم الاثنين من مشهد، والثلاثاء أيضًا من شيراز”.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت قبل يومين، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح عدد الحالات المسجّلة في السلطنة خمس حالات، وجميع الحالات في حالة صحية مستقرّة ولا توجد أي وفيات.

كما نوّهت الشركة العمانية لتشغيل وإدارة الموانئ “مرافئ”، “بإيقاف عمليات استيراد وتصدير البضائع عن طريق القوارب الإيرانية بميناء خصب، اعتبارًا من يوم الأربعاء 26 فبراير/ شباط 2020 كإجراء احترازي”.