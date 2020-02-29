وزارة الإتصالات تعلن عن 2000 وظيفة شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن 2000 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف ” ، وفقاً للتفاصيل التالية :

التخصصات المطلوبة :

إنترنت الأشياء ، الروبوتات ‘ الذكاء الاصطناعي ، أمن المعلومات ، علم البيانات ،إدارة قواعد البيانات ،تحليل الأعمال ،إدارة مشاريع الاتصالات والتقنية ،التجارة الإلكترونية ، هندسة الشبكات،البرمجيات ، تطوير الويب والتطبيقات ،تصميم وتطوير الألعاب ، إدارة مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات ، تشغيل و صيانة الاتصالات وتقنية المعلومات .

الشروط :

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1– أن يكون المتقدم منالمواطنين .

2– لتقديم متاح من عمر 18 عام فأكثر .

3– ألا يكون المتقدم على رأس العمل (غير مسجل في التأمينات الاجتماعية خلال آخر 90 يومًا).

4-من هو على رأس العمل يُشترط أن يكون متخصص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ولكن يعمل في مجال آخر .

التقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .