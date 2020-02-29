سفارة المملكة ببيروت تُهيب بضرورة تأجيل السفر إلى لبنان

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت سفارة خادم الحرمين لدى لبنان بياناً تطلب فيه من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية للجمهورية اللبنانية. وجاء في البيان:” اطلاقاً من حرص سفارة المملكة لدى لبنان على سلامة المواطنين من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد، تأمل السفارة من المواطنين تأجيل خطط السفر غير الضرورية وتهيب بالمواطنين المتواجدين في لبنان اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة لطلب المساعدة عند الحاجة”.

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