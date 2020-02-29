1500طالبة في برنامج الأيام الرياضية بتعليم عسير

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ابها
اطلع مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، مساء أمس الأول ، على سير مشروع برنامج الأيام الرياضية الوطنية للفتيات ، وذلك على ملاعب نادي ضمك بخميس مشيط .
و أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري ، أن المشروع استهدف مشرفات النشاط البدني في 11 إدارة تعليمية، و10 معلمات تربية رياضية، و 1500 طالبة من المرحلة الابتدائية ،بالشراكة مع وزارة الرياضة ، مشيرة إلى أن البرنامج استمر على مدى أربعة أيام ، ويهدف إلى التعريف بتنظيم الأحداث الرياضية، وإدارة الوقت في الألعاب الخماسية ، وتنمية مهارات الطالبات البدنية .
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