1500طالبة في برنامج الأيام الرياضية بتعليم عسير

ابها

اطلع مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، مساء أمس الأول ، على سير مشروع برنامج الأيام الرياضية الوطنية للفتيات ، وذلك على ملاعب نادي ضمك بخميس مشيط .

و أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري ، أن المشروع استهدف مشرفات النشاط البدني في 11 إدارة تعليمية، و10 معلمات تربية رياضية، و 1500 طالبة من المرحلة الابتدائية ،بالشراكة مع وزارة الرياضة ، مشيرة إلى أن البرنامج استمر على مدى أربعة أيام ، ويهدف إلى التعريف بتنظيم الأحداث الرياضية، وإدارة الوقت في الألعاب الخماسية ، وتنمية مهارات الطالبات البدنية .