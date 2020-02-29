المرصد السوري: مقتل 48 من القوات الموالية لدمشق في ضربات تركية بسوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت إن ضربات جوية وبرية تركية على القوات الحكومية السورية وحلفائها في إدلب أسفرت عن مقتل 48 من ”قوات النظام والمسلحين الموالين لها“ في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضاف أن الطائرات الحربية السورية والروسية واصلت الضربات الجوية يوم السبت على مدينة سراقب الاستراتيجية في إدلب والتي تمثل بؤرة للقتال المتصاعد في الأيام القليلة الماضية بين دمشق ومقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا.
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