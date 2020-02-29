شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إمبريون تقدم هاتفها Nebulus بويندوز 10 برو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 كشفت شركة "إمبريون" النقاب عن هاتفها الذكي Nebulus الجديد المعتمد على نظام التشغيل ويندوز10 برو، مع دعم تطبيقات أندرويد أيضاً.

وأوضحت الشركة البريطانية أن هاتفها الذكي يعتمد على بنية ARM ومعالج كوالكوم Snapdragon 845. Advertisements وبدعم من مايكروسوفت تم تحسين نظام ويندوز للهاتف، كما طورت الشركة واجهة مستخدم مصممة خصيصا للشاشة الصغيرة. ويمكن توصيل جهاز Nebulus بشاشة عبر مقبس USB-C أو لاسلكياً للعمل كجهاز كمبيوتر مع نظام التشغيل ويندوز 10، وتعمل تطبيقات أندرويد على الجهاز أيضاً. ويشتمل الجهاز على فتحة لبطاقة SIM وفتحة لبطاقة microSD، بالإضافة إلى منفذ AUX. ويمكن طلب الجهاز على موقع Emperion نظير سعر يبلغ 549 جنيه استرليني.

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