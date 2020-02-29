شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مستعد للاجتماع مع زعماء الدول الدائمة في مجلس الأمن للحد من التسلح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للاجتماع مع قادة روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا بهدف مناقشة الحد من التسلح.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن ترامب يريد استغلال اجتماع كهذا يضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي لمحاولة إحراز تقدم بشأن اتفاق ثلاثي للحد من التسلح مع روسيا والصين، ولم يتضح موعد انعقاد هذه القمة.

وأضاف المسؤول أن «الولايات المتحدة ستستغل هذه الفرصة لحمل روسيا والصين على الانضمام إلى الإطار الدولي للحد من التسلح وتجنب سباق تسلح باهظ التكلفة».

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