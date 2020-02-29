دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بسبب كورونا.. الكويت تمنح إذن غياب للمقيمين المتواجدين في دولهم وتعلق الدراسة

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 45 شخصا، اتخذت الكويت عددا من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس من بينها إصدار إذن غياب للمقيمين ممن يتواجدون حاليا بدولهم التي سجلت إصابات.

وقال الحساب الرسمي لـ«تفتيش الكويت» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت إذن غياب للمقيمين ممن يتواجدون حاليا في دولهم الذين سجلوا إصابات بفيروس كورونا.

كيف يحصل المقيمين في الكويت على إذن غياب في حال وجودهم في بلادهم بسبب كورونا

شاهد أيضا: أكثر من 70 دولة فرضت حظر سفر بسبب كورونا

مقدم من Sky News

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي يوم التراث الثقافي العربي يحتفي بالتراث والفلكلور تحتفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيوم التراث الثقافي العربي، بمقرها في القاهرة كل عام. يصاحب الاحتفال معرض للتراث الثقافي العربي مقدم من الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية. سكاي نيوز عربية

تونس.. تحديات أمام حكومة الفخفاخ أدت حكومة إلياس الفخفاخ في تونس اليمين الدستورية عقب حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب. ونستعرض في هذا التقرير أهم التحديات التي تواجه هذه الحكومة. سكاي نيوز عربية

السفير الصيني بالقاهرة: تحسن في جهود مواجهة فيروس كورونا قال السفير الصيني في القاهرة ليو لي كينج إن 32 ألفا ممن أصيبوا بفيروس كورونا في الصين تماثلوا للشفاء. واستعرض كينج الذي كان يتحدث أمام اجتماع وزراء الصحة العرب في القاهرة، جهود الصين في مواجهة كورونا. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO تخطي الإعلان أكثر من 70 دولة فرضت حظر سفر بسبب كورونا سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأوضح «تفتيش الكويت»- وكالة أخبار رسمية- إنه بإمكان مندوبي الشركات الكويتية أو ممثليهم تقديم طلب إذن غياب لهم حتى وإن انتهت إقامتهم التي مدتها 3 أشهر، وسيسمح لهم بالعودة بعد الحد من فيروس كورونا.

وللحد من تفشي فيروس كورونا، قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل الدراسة لطلبة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تتضمن كلية الشرطة ومعهد الشرطة ومدرسة الشرطة لمدة أسبوعين بدءا من 1 مارس المقبل ، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».

تعليق الدراسة في الكويت للحد من تفشي فيروس كورونا

وكذلك قرر الجيش الكويتي تعطيل الدراسة أسبوعين للكليات والمدارس العسكرية، فيما أجلت وزارة التربية الكويتية ترحيل الاختبارات لجميع المراحل الدراسية الى ما بعد العيد مباشرة وتأجيل جميع الدورات التدريبية وورش العمل سواء في مركز التدريب أو الجهات الأخرى وتأجيل مقابلات التعاقدات المحلية لغير الكويتيين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قررت الحكومة الكويتية إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في الجهات الحكومية اعتبارا من 1 مارس المقبل كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

الصحة الكويتية تفرض على المسافرين التوقيع على إقرار للحد من انتشار فيروس كورونا

في السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الكويتية موطنيها الذين غادروا للدول الخليجية برا بواسطة البطاقة المدنية العودة للبلاد سريعة، بينما فرضت وزارة الصحة الكويتية إقرار على جميع المغادرين من مطار الكويت أو المنافذ البرية قبل مغادرتهم البلاد.

ويتضمن الإقرار للحد من تفشي فيروس كورونا التزام المسافر بالأوامر واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية المتوجه لها وأن يقر عند عودته للكويت الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية من تاريخ وصوله البلاد ولمدة الحجر الصحي إن تطلب الأمر، وفق «كونا».

كذلك تضمن الإقرار وفق، وكالة الأنباء الكويتية، تعهد المسافر بالبقاء في مكان الحجر الصحي المحدد له من قبل السلطات بمدة لا تقل عن 14 يوما مع التعاون التام مع السلطات، واتخاذ السلطات أي إجراءات تراها تمثل حماية للمسافر للحد من فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أكدت أن جميع الحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قادمة من إيران، بينما علقت الخطوط الجوية الكويتية جميع الرحلات الجوية من و إلى إيران.