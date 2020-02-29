شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تهيب مواطنيها ضرورة تأجيل السفر إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان، بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية، حيث قالت السفارة فى بيانها، التى نشرته عبر حسابها على تويتر: "انطلاقا من حرص سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية على سلامة المواطنين السعوديين من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" والمنتشر فى دول عدة".

وأضافت السفارة فى بيانها: "تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية للجمهورية اللبنانية، وتهيب المواطنين السعوديين المتواجدين فى لبنان اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وعدم التردد بالاتصال فى السفارة لطلب المساعدة عند الحاجة".



السفارة السعودية

وكانت وزارة التربية اللبنانية، أكدت فى بيان إنه سيتم إغلاق المدارس فى البلاد من 29 فبراير حتى الثامن من مارس، كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف رابع حالة إصابة بالفيروس وفرض قيودا على الرحلات الجوية من الدول التى تأثرت بالتفشى .

وأعلنت السلطات الطبية فى لبنان، تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا لشخص يحمل الجنسية السورية، وإدخاله وحدة العزل الطبية فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

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وذكر مستشفى رفيق الحريرى الجامعى، أن الحالتين المصابتين اللتين جرى الإعلان عنهما يومى الجمعة والأربعاء الماضيين على التوالى، مستقرتان وتخضعان للعلاج اللازم، فى حين أن حالة الإصابة الثالثة التى كان قد أُعلن عنها غير مستقرة.

وأشار المستشفى إلى أنه استقبل فى غضون الـ 24 ساعة الماضية، 25 حالة يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، وجرى إخضاعهم جميعا للكشف الطبى اللازم، وإدخال 16 شخصا من بينهم إلى الحجر الصحى استنادا إلى تقييم الأطباء، فى حين تم التنبيه على الباقين بالتزام الحجر المنزلى.

وأضاف أن 10 حالات كانت متواجدة فى منطقة الحجر الصحى خرجت اليوم بعد توصيتهم بالإقامة تحت الحجر الصحى المنزلى لمدة 14 يوما، وبعد أن أجرى لهم فحص فيروس كورونا مرتين وقد جاءت النتيجة سلبية "خلوهم من الفيروس" فى المرتين.

وذكر المستشفى أن منطقة الحجر الصحى يوجد بها حتى اللحظة 20 حالة، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التى أجريت لهولاء أتت سلبية.