"قطر الخيرية" ترسل 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا

كليس/ الخليج 365

أرسلت جمعية قطر الخيرية، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأفاد بيان صادر عن مركز تنسيق الهيئة في ولاية كليس التركية (جنوب)، أن المساعدات تأتي في إطار حملة "حق الشام" التي أطلقتها جمعية قطر الخيرية.

وأكد البيان أن المساعدات انتقلت إلى الداخل السوري، بهدف توزيعها على المدنيين وضحايا الحرب.

وأشار إلى أن المساعدات تتضمن مواد تنظيف، ومواد غذائية، وبطانيات ولوازم نوم، وسجادات وفحم.

Advertisements

وأضاف أن وفدا من الجمعية القطرية، زار الضيوف السوريين في مخيم "ألبيلي" بولاية كليس، وقدموا لهم العديد من المساعدات الإنسانية.

وأكد أن الوفد تفقد مطبخ وفرن مركز تنسيق هيئة الإغاثة الإنسانية في كليس، وزار ولاية كليس.

والجمعة أعلنت حملة "حق الشام" القطرية، تقديم 24 مليون دولار، دعما للنازحين السوريين، نصفها تبرع بها أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي الحملة ضمن الاستجابة العاجلة للموجة الأكبر من النزوح منذ عام 2011، وحققت تبرعات بقيمة 8 ملايين ريال قطري بعد دقائق من انطلاقها.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 900 ألف شخص، 80% منهم نساء وأطفال منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، وهو ما يمثل أكبر موجة نزوح منذ بدء الأزمة السورية في 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.